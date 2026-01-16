Ateliers d’écriture Commune Maison Valence

Ateliers d’écriture

Commune Maison 8 rue Michel Servet Valence Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

par atelier

Début : 2026-02-05 18:30:00

fin : 2026-02-05 20:30:00

2026-02-05 2026-03-05

Écrire, chercher sa voix, découvrir celle des autres. Offrez-vous une bulle de créativité, dans un cadre bienveillant et ludique. Les propositions stimulent l’imaginaire.

Commune Maison 8 rue Michel Servet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes violette.murmures@gmail.com

Write, find your voice, discover the voices of others. Treat yourself to a bubble of creativity, in a friendly, fun environment. Our suggestions stimulate the imagination.

