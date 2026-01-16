Ateliers d’écriture Commune Maison Valence
Ateliers d’écriture Commune Maison Valence jeudi 5 février 2026.
Ateliers d’écriture
Commune Maison 8 rue Michel Servet Valence Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
par atelier
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05 18:30:00
fin : 2026-02-05 20:30:00
Date(s) :
2026-02-05 2026-03-05
Écrire, chercher sa voix, découvrir celle des autres. Offrez-vous une bulle de créativité, dans un cadre bienveillant et ludique. Les propositions stimulent l’imaginaire.
.
Commune Maison 8 rue Michel Servet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes violette.murmures@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Write, find your voice, discover the voices of others. Treat yourself to a bubble of creativity, in a friendly, fun environment. Our suggestions stimulate the imagination.
L’événement Ateliers d’écriture Valence a été mis à jour le 2026-01-16 par Valence Romans Tourisme