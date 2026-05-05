Balade en bateau Hermitage et 3 châteaux Quai Frédéric Mistral Valence
Balade en bateau Hermitage et 3 châteaux Quai Frédéric Mistral Valence jeudi 7 mai 2026.
Valence
Balade en bateau Hermitage et 3 châteaux
Quai Frédéric Mistral Halte fluviale Valence Drôme
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 15:15:00
fin : 2026-09-28 15:15:00
Date(s) :
2026-05-07 2026-05-11 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-08 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-06-29 2026-07-06 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-20 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-20
Partez en promenade en bateau avec les Canotiers sur le fleuve Roi, une merveilleuse parenthèse, une journée inoubliable en famille ou entre amis.
(attention retour à Valence en train ou en vélo)
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Quai Frédéric Mistral Halte fluviale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 30 79 76 info@canotiersboatnbike.com
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English :
Take a boat trip with Les Canotiers on the River Roi, an unforgettable day out with family and friends.
(note: return to Valence by train or bike)
L’événement Balade en bateau Hermitage et 3 châteaux Valence a été mis à jour le 2026-04-29 par Valence Romans Tourisme
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