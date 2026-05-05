Conférences Patrimoniales Archives et Patrimoine Valence

Valence

Conférences Patrimoniales

Archives et Patrimoine 26 place Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:00:00

fin : 2026-06-18 18:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Plongez dans une enquête historique troublante, à la rencontre d’un homme aux multiples visages et d’une sombre page de l’histoire valentinoise.

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Archives et Patrimoine 26 place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 96 archives@valenceromansagglo.fr

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English :

Plunge into a disturbing historical investigation, to meet a man with many faces and a dark page in Valence?s history.

L’événement Conférences Patrimoniales Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme