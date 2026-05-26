Rencontre avec Raphaël Pradeau pour le livre Taxez les riches ! en collaboration avec le collectif ATTAC Librairie Notre Temps Valence

Valence

Rencontre avec Raphaël Pradeau pour le livre Taxez les riches ! en collaboration avec le collectif ATTAC

Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:00:00

fin : 2026-06-18 20:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Rencontre avec Raphaël Pradeau, membre du collectif ATTAC pour le livre Taxez les riches aux éditions Les liens qui libèrent

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Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 78 79 librairie.notre.temps@orange.fr

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English :

Meeting with Raphaël Pradeau, member of the ATTAC collective, for the book Taxez les riches published by Les liens qui libèrent

L’événement Rencontre avec Raphaël Pradeau pour le livre Taxez les riches ! en collaboration avec le collectif ATTAC Valence a été mis à jour le 2026-05-22 par Valence Romans Tourisme