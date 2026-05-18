Ciné-débat Les pieds sur Terre Cinéma Le Navire Valence
Ciné-débat Les pieds sur Terre Cinéma Le Navire Valence jeudi 18 juin 2026.
Valence
Ciné-débat Les pieds sur Terre
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Moins de 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 20:00:00
fin : 2026-06-18 20:00:00
Date(s) :
2026-06-18
Séance suivie d’un échange avec la réalisatrice, Caroline Ducelliez, et des membres de l’équipe du film.
Prévente à l’accueil ou sur le site internet du Navire.
.
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening followed by discussion with director Caroline Ducelliez and members of the film?s crew.
Pre-sale at reception or on the Navire website.
L’événement Ciné-débat Les pieds sur Terre Valence a été mis à jour le 2026-05-16 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Animation Soirée tricot L’Annexe Valence 18 mai 2026
- Marionnette/danse Nocturne (parade) place Charles Huguenel Valence 19 mai 2026
- Bourse aux vélos Mai à vélo MPT Centre Ville Valence Valence 19 mai 2026
- Mai à vélo s’invite à la MPT du Centre Ville, Maison Pour Tous du Centre-Ville, Valence 19 mai 2026
- Spectacle Zone critique, l’eau Maison de l’étudiant Valence 19 mai 2026