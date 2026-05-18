Ciné-débat Les pieds sur Terre Cinéma Le Navire Valence

Valence

Ciné-débat Les pieds sur Terre

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Moins de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 20:00:00

fin : 2026-06-18 20:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Séance suivie d’un échange avec la réalisatrice, Caroline Ducelliez, et des membres de l’équipe du film.

Prévente à l’accueil ou sur le site internet du Navire.

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Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

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English :

Screening followed by discussion with director Caroline Ducelliez and members of the film?s crew.

Pre-sale at reception or on the Navire website.

L’événement Ciné-débat Les pieds sur Terre Valence a été mis à jour le 2026-05-16 par Valence Romans Tourisme