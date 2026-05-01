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Al Tase3 + Dalaïdrama Poudrière Belfort

Al Tase3 + Dalaïdrama Poudrière Belfort jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Poudrière

Adresse : 7 Avenue du Général Sarrail

Ville : 90000 Belfort

Département : Territoire de Belfort

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Belfort

Al Tase3 + Dalaïdrama

Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:00:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-21

Les 21, 22, 23 et 24 mai prochain, 130 artistes sont programmés pour la 39ème édition du FIMU. Au programme découvertes et moments partagés, de quoi vibrer tout le week-end.

Et comme chaque année, La Poudrière accueillera 2 concerts dans le cadre du FIMU Hors-Piste, en guise d’ouverture du festival !   .

Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Al Tase3 + Dalaïdrama

L’événement Al Tase3 + Dalaïdrama Belfort a été mis à jour le 2026-04-30 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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