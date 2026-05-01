Al Tase3 + Dalaïdrama Poudrière Belfort
Al Tase3 + Dalaïdrama Poudrière Belfort jeudi 21 mai 2026.
Belfort
Al Tase3 + Dalaïdrama
Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-21
Les 21, 22, 23 et 24 mai prochain, 130 artistes sont programmés pour la 39ème édition du FIMU. Au programme découvertes et moments partagés, de quoi vibrer tout le week-end.
Et comme chaque année, La Poudrière accueillera 2 concerts dans le cadre du FIMU Hors-Piste, en guise d’ouverture du festival ! .
Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Al Tase3 + Dalaïdrama
L’événement Al Tase3 + Dalaïdrama Belfort a été mis à jour le 2026-04-30 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Belfort (Territoire de Belfort)
- Atelier Monotypes aux crayons de couleurs L’imaginarium Belfort 5 mai 2026
- Atelier Création d’une bougie à la cire végétale par Diana de 20 grammes d’âme L’imaginarium Belfort 12 mai 2026
- The BPM Zone Miss Pepper + Hardwaxx + Astromasterz + Tech&Bis Poudrière Belfort 14 mai 2026
- Atelier danse contemporaine Viadanse Belfort 15 mai 2026
- Nous n’arrivons pas les mains vides, Balkis Moutashar Belfort 16 mai 2026