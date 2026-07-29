Aladdin Circus Show Les mille et une nuits Théâtre Municipal Sens
mardi 15 décembre 2026 · Théâtre Municipal · Sens
Informations pratiques
Sens
Aladdin Circus Show Les mille et une nuits
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-15 20:30:00
fin : 2026-12-15
Date(s) :
2026-12-15
À partir de 3 ans
Aladdin , ce conte traditionnel mondialement connu, issu du recueil Les Mille et Une Nuits est interprété ici par la danse et le cirque.
Le public est plongé dans ce conte oriental magique avec les personnages familiers d’Aladdin, de la princesse Jasmine, du sage Génie de la Lampe Magique et du méchant sorcier Jafar.
Sur scène, des acrobates, des gymnastes, des jongleurs, des équilibristes, des danseurs, nous émerveillent avec des numéros de cirque aériens, des danses élégantes et des comédies.
Des maîtres de l’acrobatie et des lauréats de compétitions internationales participent au spectacle.
Le spectacle est accompagné sur une musique d’auteurs mêlant des motifs orientaux et modernes.
Les costumes luxueux apportent les couleurs vives et créent une atmosphère magique.
Le spectacle est sans dialogues le langage universel du cirque, de la danse et de la musique est accessible à tous, quels que soient l’âge.
Durée 1H45 avec entracte .
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
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English : Aladdin Circus Show Les mille et une nuits
L’événement Aladdin Circus Show Les mille et une nuits Sens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Sens et Sénonais
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