Alain Bublex / Mélodie des voitures ordinaires Musée des Arts et Métiers Paris

Vidéo, Installation, Performance.

Entre design, fiction et histoire, l’artsite plasticien Alain Bublex transforme la voiture ordinaire en un récit sensible. À partir de 3 000 documents et archives entièrement redessinées, il recompose l’évolution de l’innovation automobile, en révélant ses détours, ses intuitions et ses inventions discrètes. Sous les arches de l’église Saint-Martin-des-Champs, ses dessins sont projetés sur plusieurs écrans, sans texte ni date, offrant aux visiteurs une première lecture purement esthétique. Peu à peu, ces silhouettes roulantes prennent sens grâce à une « conversation » diffusée au casque, qui dévoile peu à peu les origines et l’émergence du véhicule.

Présent parmi le public, Alain Bublex prolonge cette narration en direct : il parle, trace, se déplace dans l’espace et dialogue avec les spectateurs. Une installation vivante et interactive où regard artistique, créativité et échanges improvisés se mêlent pour créer une expérience collective unique.. Une véritable expérience vivante au cœur des collections du MuAM.

Alain Bublex est un artiste français mêlant design, architecture et art contemporain. Il réinvente objets et espaces du quotidien à travers dessins, films et installations, créant des récits alternatifs qui explorent innovation, ville et futur de manière poétique et immersive.

Une immersion visuelle et sonore de la voiture ordinaire avec Alain Bublex.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi

de 19h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00

Musée des Arts et Métiers 60 Rue Réaumur 75003 Paris

https://www.arts-et-metiers.net/



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