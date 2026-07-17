Alberto Giacometti. La Sculpture photographiée, Institut Giacometti, Paris

Informations pratiques

Alberto Giacometti. La Sculpture photographiée 2 février – 18 avril 2027 Institut Giacometti Paris

Tarif: 9€.

réduit: 3€ pour les 18-26 ans, demandeurs d’emploi, porteurs du Pass Education, affiliés à la Maison des artistes ou Agessa.

Gratuité: moins de 18 ans, personnes en situation de handicap et accompagnants, minimas sociaux, carte Presse, ICOM

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-02T10:00:00+01:00 – 2027-02-02T18:00:00+01:00

Fin : 2027-04-18T10:00:00+02:00 – 2027-04-18T18:00:00+02:00

Alberto Giacometti. La Sculpture photographiée

L’exposition explore la relation singulière que l’artiste entretient avec la photographie. Giacometti ne la pratique pas lui-même mais en comprend l’importance, faisant appel dès le début de son parcours d’artiste à des photographes pour documenter, diffuser et partager son œuvre. Avant et au-delà des expositions, c’est par l’image que son travail circule. De la fin des années 1920 jusqu’à sa mort, Giacometti fascine également les photographes en tant que sujet. Du cercle surréaliste jusqu’aux plus grandes figures de la photographie humaniste d’après-guerre, tous se succèdent pour l’immortaliser seul ou entouré de ses œuvres dans l’atelier de la rue Hippolyte Maindron, qui devient un véritable espace de représentation.

Puisant dans le fond photographique de la Fondation Giacometti, cette exposition propose une riche sélection de tirages dont de nombreuses photographies vintage, des revues et ouvrages conservés par l’artiste, donnant à voir la matérialité d’une archive ainsi que le grand nombre de publications qui ont contribué à façonner l’image de l’artiste et de son œuvre.

Institut Giacometti 5 rue Victor Schoelcher 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Montparnasse Paris Île-de-France +33 (0)1 87 89 76 77 https://www.fondation-giacometti.fr/ L’Institut Giacometti est le lieu de référence pour l’œuvre d’Alberto Giacometti consacré aux expositions, à la recherche et à la pédagogie.

D’une superficie de 350 m2, l’Institut Giacometti se situe au 5, rue Victor Schœlcher dans le 14ème arrondissement, quartier de Montparnasse où Giacometti a vécu et travaillé pendant toute sa carrière. Il présente de manière permanente l’atelier reconstitué d’Alberto Giacometti composé de son mobilier, d’objets personnels, de murs peints par l’artiste et d’un choix d’œuvres.

Les expositions temporaires offrent un nouvel éclairage sur l’œuvre de l’artiste. Artistes et écrivains de son époque mais aussi générations suivantes et actuelles de l’art sont convoqués. Il accueille une bibliothèque de référence sur l’art moderne consultable en libre accès par le public.

L’Institut est installé dans l’ancienne maison-atelier de l’artiste-décorateur Paul Follot (1877-1941), un hôtel particulier classé de style Art Déco, dont les décors ont été préservés, restaurés et réaménagés. accessible depuis : Métro lignes 4 et 6 : Raspail ou Denfert-Rochereau

RER B : Denfert-Rochereau

Bus : 38, 68, 88, ou 91

Dans le cadre du plan Vigipirate renforcé le contrôle des sacs est obligatoire. Les valises et sacs de voyage sont strictement interdits. Des consignes à bagages sont disponibles à proximité de l’Institut Giacometti :

• City Locker

• Radical Storage

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h (dernière entrée à 17h20).

L’Institut Giacometti est fermé au public le 1er mai, 25 décembre et 1er janvier.

L’Institut Giacometti est fermé entre chaque exposition. Le premier jour de l’exposition, l’entrée est gratuite pour toutes et tous, sans réservation.

Alberto Giacometti. La Sculpture photographiée

Alberto Giacometti modelant dans la chambre de l’hôtel de Rive à Genève, 1944 Photographe : Eli Lotar

Archives Fondation Giacometti © Eli Lotar, Droits réservés