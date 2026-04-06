Aldebert Micropolis Besançon
Aldebert Micropolis Besançon samedi 6 mars 2027.
Besançon
Aldebert
Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-06 15:00:00
fin : 2027-03-06
Date(s) :
2027-03-06
Enfantillages a 18 ans ? Non mais c’est n’imp’ ! Autant dire qu’il n’a jamais été question pour Aldebert de passer à l’âge adulte et qu’il compte bien garder son âme d’enfant !
Alors quoi de mieux pour conjurer le sort, que de fêter ça dignement en créant un spectacle anniversaire autour d’une sélection de chansons issues de tous les albums ? Un concert drôle, poétique, théâtral et rock’n’roll qui convie petits, moyens, grands et géants à venir passer un moment unique et intergénérationnel !
A partir de 3 ans, durée 1h40 .
Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Aldebert
L’événement Aldebert Besançon a été mis à jour le 2026-02-26 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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