Aldebert Micropolis Besançon

Besançon

Aldebert

Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-06 15:00:00

fin : 2027-03-06

Date(s) :

2027-03-06

Enfantillages a 18 ans ? Non mais c’est n’imp’ ! Autant dire qu’il n’a jamais été question pour Aldebert de passer à l’âge adulte et qu’il compte bien garder son âme d’enfant !

Alors quoi de mieux pour conjurer le sort, que de fêter ça dignement en créant un spectacle anniversaire autour d’une sélection de chansons issues de tous les albums ? Un concert drôle, poétique, théâtral et rock’n’roll qui convie petits, moyens, grands et géants à venir passer un moment unique et intergénérationnel !

A partir de 3 ans, durée 1h40 .

Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Aldebert

L’événement Aldebert Besançon a été mis à jour le 2026-02-26 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)