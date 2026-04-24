Alebrijes, Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,, Bordeaux

Alebrijes Dimanche 24 mai, 15h00 Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, Gironde

Evénement payant : tarif 15€ (matériel inclus)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T15:00:00+02:00 – 2026-05-24T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T15:00:00+02:00 – 2026-05-24T16:00:00+02:00

Par : Mexicanos en Bordeaux

Les Alebrijes sont des figurines aux couleurs vives qui représentent différents animaux, réels ou imaginaires. Venez peindre une Alebrije de votre choix aux couleurs de votre imagination. En provenance de Oaxaca, ils sont en bois de copal et sculptés à la main.

Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)

Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, 71 rue du Loup Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « suskefe6@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 51 65 86 38 »}]

Venez peindre une Alebrije de votre choix aux couleurs de votre imagination. SALC Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes

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