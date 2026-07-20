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AGENDA · Nîmes

Alela Diane SMAC Paloma Nîmes

jeudi 12 novembre 2026 · SMAC Paloma · Nîmes

Informations pratiques

Début
jeudi 12 novembre 2026
Fin
jeudi 12 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
SMAC Paloma
Adresse
250 chemin de l'Aérodrome
Ville
30000 Nîmes
Département
Gard
Tarif
24 24 24 Tarif réduit

Nîmes

Alela Diane

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 20:30:00
fin : 2026-11-12

Date(s) :
2026-11-12

Folk Plus de dix ans d’une carrière aussi discrète qu’extraordinaire dans le paysage du folk contemporain, Alela Diane revient le 22 mai avec Who’s Keeping Time?, via Fluff & Gravy / Loose Music.
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SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10  info@paloma-nimes.fr

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English :

Folk — After more than a decade of a career as low-key as it is extraordinary in the contemporary folk scene, Alela Diane returns on May 22 with *Who’s Keeping Time?*, via Fluff & Gravy / Loose Music.

L’événement Alela Diane Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes

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