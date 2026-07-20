Alela Diane SMAC Paloma Nîmes
jeudi 12 novembre 2026 · SMAC Paloma · Nîmes
Informations pratiques
Nîmes
Alela Diane
SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 20:30:00
fin : 2026-11-12
Date(s) :
2026-11-12
Folk Plus de dix ans d’une carrière aussi discrète qu’extraordinaire dans le paysage du folk contemporain, Alela Diane revient le 22 mai avec Who’s Keeping Time?, via Fluff & Gravy / Loose Music.
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SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr
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English :
Folk — After more than a decade of a career as low-key as it is extraordinary in the contemporary folk scene, Alela Diane returns on May 22 with *Who’s Keeping Time?*, via Fluff & Gravy / Loose Music.
L’événement Alela Diane Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes
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