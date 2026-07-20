Alela Diane SMAC Paloma Nîmes

Informations pratiques

Nîmes

Alela Diane

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 20:30:00

fin : 2026-11-12

Date(s) :

2026-11-12

Folk Plus de dix ans d’une carrière aussi discrète qu’extraordinaire dans le paysage du folk contemporain, Alela Diane revient le 22 mai avec Who’s Keeping Time?, via Fluff & Gravy / Loose Music.

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SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr

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English :

Folk — After more than a decade of a career as low-key as it is extraordinary in the contemporary folk scene, Alela Diane returns on May 22 with *Who’s Keeping Time?*, via Fluff & Gravy / Loose Music.

L’événement Alela Diane Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes