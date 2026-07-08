Alela Diane + Two Runner 6PAR4 Laval

Informations pratiques

Laval

Alela Diane + Two Runner

6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne

Tarif : 28 – 28 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-11 01:00:00

Date(s) :

2026-10-10

L’icône du folk contemporain Alela Diane revient illuminer la scène du 6PAR4 avec Who’s Keeping Time?, un septième album vibrant né d’un élan collectif et d’un besoin profond de communion.

Portées par sa voix magistrale et bouleversante, ses nouvelles compositions transforment le deuil en une célébration lumineuse, intemporelle et d’une infinie délicatesse. .

6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 77 80 info@6par4.com

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English :

Contemporary folk icon Alela Diane returns to light up the stage at 6PAR4 with *Who’s Keeping Time?*, a vibrant seventh album born of a collective spirit and a deep need for connection.

L’événement Alela Diane + Two Runner Laval a été mis à jour le 2026-07-03 par LAVAL TOURISME