Alela Diane + Two Runner 6PAR4 Laval
samedi 10 octobre 2026 · 6PAR4 · Laval
Informations pratiques
Laval
Alela Diane + Two Runner
6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne
Tarif : 28 – 28 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-11 01:00:00
Date(s) :
2026-10-10
L’icône du folk contemporain Alela Diane revient illuminer la scène du 6PAR4 avec Who’s Keeping Time?, un septième album vibrant né d’un élan collectif et d’un besoin profond de communion.
Portées par sa voix magistrale et bouleversante, ses nouvelles compositions transforment le deuil en une célébration lumineuse, intemporelle et d’une infinie délicatesse. .
6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 77 80 info@6par4.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Contemporary folk icon Alela Diane returns to light up the stage at 6PAR4 with *Who’s Keeping Time?*, a vibrant seventh album born of a collective spirit and a deep need for connection.
L’événement Alela Diane + Two Runner Laval a été mis à jour le 2026-07-03 par LAVAL TOURISME
À voir aussi à Laval (Mayenne)
- Cont’en nature Laval 8 juillet 2026
- Bracelet en ortie Laval 9 juillet 2026
- Les serpents, des animaux de compagnie fascinant Batiment A Laval 10 juillet 2026
- Histoire du vin & du fromage Laval 10 juillet 2026
- Stage de danse USL Laval 11 juillet 2026