Alerte générale : Lancement d’Infektious à La Machine le 17 juillet 2026 ! La Machine du Moulin Rouge Paris
samedi 18 juillet 2026 · La Machine du Moulin Rouge · Paris
Informations pratiques
Le lancement d’Infektious débarque le 17 juillet 2026 et prend le contrôle de la Machine du Moulin Rouge avec :
KENNYMPHE (FR)
CLITORIUS (BE)
PARMA HAM (UK)
AC (DOT ROBOT) (UK)
LEO MONIRA (FR)
TECHNO BLONDY (FR)
JENNA MARVIN (FR)
TINTIN (LIVE) (UK)
INFEKTIOUS est un espace de liberté et de libre expression. Toute forme de discrimination ou de comportement haineux ne sera pas tolérée et entraînera une exclusion définitive.
Semez le chaos, pas la haine.
Le lancement d’Infektious débarque le vendredi 17 juillet 2026 et prend le contrôle de la Machine du Moulin Rouge !
Le vendredi 17 juillet 2026
de 23h55 à 06h00
payant
De 12 à 17 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-18T02:55:00+02:00
fin : 2026-07-18T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-17T23:55:00+02:00_2026-07-17T06:00:00+02:00
La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris
https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/infektious/ https://fb.me/e/7a4riXPhV https://fb.me/e/7a4riXPhV
Afficher la carte du lieu La Machine du Moulin Rouge et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Webinaire : quelle place pour l’IA dans le travail social ? 3 juillet 2026
- Le jardin Atlantique jardin Atlantique Paris 3 juillet 2026
- STAGE TISSAGE CONTEMPORAIN / UPCYCLING Ateliers SAINT-BLAISE Paris 3 juillet 2026
- Sport Capital à tout âge à la Fabrique de la Solidarité La Fabrique de la Solidarité Paris 3 juillet 2026
- La bibliothèque Georges Brassens est de sortie ! Jardin Françoise-Héritier PARIS 3 juillet 2026