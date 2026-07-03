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Alerte générale : Lancement d’Infektious à La Machine le 17 juillet 2026 ! La Machine du Moulin Rouge Paris

samedi 18 juillet 2026 · La Machine du Moulin Rouge · Paris

Alerte générale : Lancement d’Infektious à La Machine le 17 juillet 2026 ! La Machine du Moulin Rouge Paris

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Lieu
La Machine du Moulin Rouge
Adresse
90, boulevard de Clichy
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 12 à 17 euros.</p>

Le lancement d’Infektious débarque le 17 juillet 2026 et prend le contrôle de la Machine du Moulin Rouge avec :

KENNYMPHE (FR)
CLITORIUS (BE)
PARMA HAM (UK)
AC (DOT ROBOT) (UK)
LEO MONIRA (FR)
TECHNO BLONDY (FR)
JENNA MARVIN (FR)
TINTIN (LIVE) (UK)

INFEKTIOUS est un espace de liberté et de libre expression. Toute forme de discrimination ou de comportement haineux ne sera pas tolérée et entraînera une exclusion définitive.

Semez le chaos, pas la haine.

Le lancement d’Infektious débarque le vendredi 17 juillet 2026 et prend le contrôle de la Machine du Moulin Rouge !
Le vendredi 17 juillet 2026
de 23h55 à 06h00
payant

De 12 à 17 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-18T02:55:00+02:00
fin : 2026-07-18T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-17T23:55:00+02:00_2026-07-17T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy  75018 Paris
https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/infektious/ https://fb.me/e/7a4riXPhV https://fb.me/e/7a4riXPhV


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