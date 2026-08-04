Alex De Vree & Erwan Le Fichant Rue Saint-Pierre le Vif Sens

Informations pratiques

Sens

Alex De Vree & Erwan Le Fichant

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 21:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Le duo propose un répertoire coloré alliant Blues et Folk, avec des accents ragtime et country, et interprète avec passion et complicité des textes empruntés aux plus talentueux bluesmen et songwriters des années 20 à nos jours. .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Alex De Vree & Erwan Le Fichant

L’événement Alex De Vree & Erwan Le Fichant Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais