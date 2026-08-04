Alex De Vree & Erwan Le Fichant Rue Saint-Pierre le Vif Sens
vendredi 9 octobre 2026 · Rue Saint-Pierre le Vif · Sens
Informations pratiques
Sens
Alex De Vree & Erwan Le Fichant
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 21:00:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Le duo propose un répertoire coloré alliant Blues et Folk, avec des accents ragtime et country, et interprète avec passion et complicité des textes empruntés aux plus talentueux bluesmen et songwriters des années 20 à nos jours. .
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03
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English : Alex De Vree & Erwan Le Fichant
L’événement Alex De Vree & Erwan Le Fichant Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais
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