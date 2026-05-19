ALEX RAMIRÈS Auditorium du Conservatoire Besançon

Besançon

ALEX RAMIRÈS

Auditorium du Conservatoire 1 Passage des Arts Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23 20:00:00

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2027-01-23

Alex Ramirès en spectacle samedi 23 janvier 2027 à l’Auditorium du Conservatoire à Besançon pour le festival Drôlement Bien.

Un spectacle sur la confiance ou faire semblant d’en avoir. Parce que le doute c’est comme la mode, ça revient toujours, parce que l’estime de soi, c’est aussi facile à porter que des chaussettes avec les doigts de pieds séparés, parce que se prendre au sérieux, ça ne va à personne, Il était temps de lancer une nouvelle collection. Après “Sensiblement Viril”, Alex Ramirès cherche sa place dans le grand défilé de l’amour propre entre moins que rien et roi de tout, et à travers la parade de tous ces autres qu’on croise, il nous présente un spectacle à l’image de celui qu’il a prévu d’être audacieux, insolent, fabuleux et flamboyant, parce que finalement Tout est une question de panache.

Spectacle non accessible aux moins de 10 ans .

Auditorium du Conservatoire 1 Passage des Arts Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : ALEX RAMIRÈS

L’événement ALEX RAMIRÈS Besançon a été mis à jour le 2026-05-19 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)