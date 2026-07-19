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Visite des parcs à escargots Une immersion au cœur de l’héliciculture Ferme du lycée agricole de Besançon Besançon

vendredi 24 juillet 2026 · Ferme du lycée agricole de Besançon · Besançon

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Ferme du lycée agricole de Besançon
Adresse
10 rue François Villon
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif
12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Besançon

Visite des parcs à escargots Une immersion au cœur de l’héliciculture

Ferme du lycée agricole de Besançon 10 rue François Villon Besançon Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-31 19:00:00

Date(s) :
2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25

Envie de découvrir les coulisses d’un élevage d’escargots ? La ferme du Lycée agricole de Besançon vous ouvre ses portes pour une visite guidée conviviale en compagnie d’un héliciculteur passionné.

Pendant environ une heure, partez en balade à travers les parcs à escargots et apprenez tout sur leur élevage, leur cycle de vie et les techniques de l’héliciculture. Au fil de la visite, votre guide partagera anecdotes, savoir-faire et secrets de cette production locale.

Pour prolonger l’expérience, une dégustation d’escargots cuisinés ainsi que de produits de la ferme vous sera proposée.

Une sortie originale, gourmande et authentique, idéale pour les curieux comme pour les amateurs de gastronomie locale.   .

Ferme du lycée agricole de Besançon 10 rue François Villon Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 41 96 47  laboutiquedelaferme.besancon@educagri.fr

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English : Visite des parcs à escargots Une immersion au cœur de l’héliciculture

L’événement Visite des parcs à escargots Une immersion au cœur de l’héliciculture Besançon a été mis à jour le 2026-07-15 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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