Atelier couture STAGE ADO Casamène Vallée Besançon

Informations pratiques

Besançon

Atelier couture STAGE ADO

Casamène Vallée 30 AVENUE DE LA 7E ARMEE AMERICAINE Besançon Doubs

Tarif : 290 – 290 – 290 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 13:00:00

fin : 2026-07-24 16:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Atelier couture STAGE ADO

Sujet « stage couture libre 1 semaine ”.

Disponibilité limité à 4 personnes.

Niveau tous niveaux de 12 à 18 ans.

Viens faire un stage de couture dans les anciennes usines réhabilitées de Casamène à Besançon. Profite des machines spécifiques et du matériel industriel qui permet d’obtenir de belles finitions. Apprends à coudre, perfectionne toi, ou viens partager un moment couture dans un cadre sympa pendant une semaine.

Ce cours collectif te permet de faire de gros projets et de finir la semaine avec plusieurs pièces accessoires ou vêtements ou une grosse pièce type robe de soirée sur mesure ou sac à dos.

Les machines à disposition 4 machines à coudre familiales de différentes marques, 2 surjeteuses, 1 recouvreuses, une machine industrielle.

Tout le petit matériel est fourni ciseaux, règles, aiguilles, dé à coudre.

Un forfait consommables est inclus 30€ correspond à 5m de calque, 17€ tissus, 2m papier à patron, 5€ de petite mercerie (boutons, agrafes, élastiques, fil, fermeture à glissière). .

Casamène Vallée 30 AVENUE DE LA 7E ARMEE AMERICAINE Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 20 29 08 jennifer@qwobolo.fr

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English : Atelier couture STAGE ADO

L’événement Atelier couture STAGE ADO Besançon a été mis à jour le 2026-05-26 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON