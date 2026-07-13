Atelier couture STAGE ADO Casamène Vallée Besançon
mardi 21 juillet 2026 · Casamène Vallée · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Atelier couture STAGE ADO
Casamène Vallée 30 AVENUE DE LA 7E ARMEE AMERICAINE Besançon Doubs
Tarif : 290 – 290 – 290 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 13:00:00
fin : 2026-07-24 16:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Atelier couture STAGE ADO
Sujet « stage couture libre 1 semaine ”.
Disponibilité limité à 4 personnes.
Niveau tous niveaux de 12 à 18 ans.
Viens faire un stage de couture dans les anciennes usines réhabilitées de Casamène à Besançon. Profite des machines spécifiques et du matériel industriel qui permet d’obtenir de belles finitions. Apprends à coudre, perfectionne toi, ou viens partager un moment couture dans un cadre sympa pendant une semaine.
Ce cours collectif te permet de faire de gros projets et de finir la semaine avec plusieurs pièces accessoires ou vêtements ou une grosse pièce type robe de soirée sur mesure ou sac à dos.
Les machines à disposition 4 machines à coudre familiales de différentes marques, 2 surjeteuses, 1 recouvreuses, une machine industrielle.
Tout le petit matériel est fourni ciseaux, règles, aiguilles, dé à coudre.
Un forfait consommables est inclus 30€ correspond à 5m de calque, 17€ tissus, 2m papier à patron, 5€ de petite mercerie (boutons, agrafes, élastiques, fil, fermeture à glissière). .
Casamène Vallée 30 AVENUE DE LA 7E ARMEE AMERICAINE Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 20 29 08 jennifer@qwobolo.fr
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English : Atelier couture STAGE ADO
L’événement Atelier couture STAGE ADO Besançon a été mis à jour le 2026-05-26 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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