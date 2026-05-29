Atelier couture STAGE ADULTE Casamène Vallée Besançon

Besançon

Atelier couture STAGE ADULTE

Casamène Vallée 30 AVENUE DE LA 7E ARMEE AMERICAINE Besançon Doubs

Tarif : 290 – 290 – 290 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:00:00

fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Sujet stage adulte couture libre 4 jours ”

Disponibilité limité à 4 personnes

Niveau tous niveaux

Viens faire un stage de couture dans les anciennes usines réhabilitées de Casamène à Besançon. Profite des machines spécifiques et du matériel industriel qui permet d’obtenir de belles finitions. Apprends à coudre, perfectionne toi, ou viens partager un moment couture dans un cadre sympa pendant une semaine.

Ce cours collectif te permet de faire de gros projets et de finir avec plusieurs pièces accessoires ou vêtements ou une grosse pièce type robe de soirée sur mesure ou sac à dos technique. Tu définis ton projet au préalable.

Accessible à tous les niveaux

Déroulement de l’atelier Tu choisis un projet proposé ou tu viens avec ton projet à toi, choisis les matières ou prends des matières à toi, des boissons sont proposés toute la semaine tisanes, sirops, thé, café.

Tu es guidé dans chaque étape de fabrication

Tu repars avec ton/tes projet(s) fini(s).

Les machines à disposition 4 machines à coudre familiales de différentes marques, 2 surjeteuses, 1 recouvreuses, une machine industrielle

Tout le petit matériel est fourni ciseaux, règles, aiguilles, dé à coudre.

Un forfait consommables est inclus 30€ correspond à 5m de calque, 17€ tissus, 2m papier à patron, 5€ de petite mercerie au choix (boutons, agrafes, élastiques, fil, fermeture à glissière).

Un petit rendez vous téléphonique ou physique est à prévoir en amont pour bien définir les projets ensemble. Afin d’être sur d’avoir tout le matériel nécessaire.

Possibilité de manger sur place. Même au bord du Doubs si le temps le permet. .

Casamène Vallée 30 AVENUE DE LA 7E ARMEE AMERICAINE Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 20 29 08 jennifer@qwobolo.fr

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English : Atelier couture STAGE ADULTE

L’événement Atelier couture STAGE ADULTE Besançon a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON