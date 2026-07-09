ALEX RAMIRÈS Le Théâtre des Feuillants Dijon
vendredi 11 décembre 2026 · Le Théâtre des Feuillants · Dijon
Informations pratiques
Dijon
ALEX RAMIRÈS
Le Théâtre des Feuillants 9 Rue Condorcet Dijon Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 20:00:00
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11
En quelques années, Alex Ramirès s’est imposé comme un véritable showman, avec un humour précis, énergique et résolument moderne, qui bouscule les codes et les clichés.
Comédien protéiforme, il explore avec finesse des thèmes comme la masculinité dans Sensiblement Viril ou les représentations au cinéma avec ses formats courts. À l’aise sur scène comme à l’écran, il multiplie les projets entre cinéma, télévision et réseaux sociaux.
Actuellement en tournée avec son nouveau spectacle Panache, il s’attaque avec humour et sensibilité à une question universelle la confiance en soi.
Un seul-en-scène drôle, intelligent et percutant, porté par une énergie communicative et un sens du jeu redoutable. .
Le Théâtre des Feuillants 9 Rue Condorcet Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : ALEX RAMIRÈS
L’événement ALEX RAMIRÈS Dijon a été mis à jour le 2026-07-09 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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