Alex Vizorek « 2 1/2 », La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt
jeudi 17 décembre 2026 · La Grande Scène du Chesnay · Le Chesnay-Rocquencourt
Informations pratiques
Alex Vizorek « 2 1/2 » Jeudi 17 décembre, 20h30 La Grande Scène du Chesnay Yvelines
1re série : 40 € – 2e série : 36 € – Abonné 1re série : 37 € – Moins de 26 ans : 28 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-17T20:30:00+01:00 – 2026-12-17T21:45:00+01:00
Fin : 2026-12-17T20:30:00+01:00 – 2026-12-17T21:45:00+01:00
DE ET AVEC ALEX VIZOREK
COLLABORATION ARTISTIQUE STÉPHANIE BATAILLE
COPRODUCTION TS3 – RIVAJ GROUP
DURÉE 1H15
SPECTACLE DECONSEILLÉ AUX MOINS DE 16 ANS
Après deux spectacles à la mise en scène ambitieuse taillée pour les grandes salles, l’humoriste belge a décidé de partir une année en tournée avec seulement un pied de micro !
Cette fois il se laisse la liberté d’improviser, de parler de l’ère du temps, de faire plus d’introspection.
« En mode Stand Up », à l’américaine, juste lui, une lumière et vous, pour aborder des thèmes allant de Spinoza aux problèmes de sexualité d’un quarantenaire en passant par l’optimisation de la foi et la nostalgie de ses grand-mères.
Le tout évidemment avec pour unique but de vous faire rire, et si par malheur ça vous fait réfléchir… « c’est pas un drame non plus ! »
Le retour de l’humoriste belge au Chesnay-Rocquencourt pour une soirée pleine de rires, en toute… intimité !
La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/fListeManifs.aspx?idstructure=0611 »}]
Humour
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