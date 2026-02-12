ALEX VIZOREK Amiens

ALEX VIZOREK

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 49 – 49 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-31 20:30:00

fin : 2027-01-31

Date(s) :

2027-01-31

Je n’aime pas le Classique, mais avec Alex Vizorek j’aime bien !

Déjà 15 ans, que le disque Je n’aime pas le Classique, mais ça j’aime bien s’est imposé comme compilation phare du répertoire classique.

Avec une toute première adaptation sur scène orchestrée par Gaspard Proust et ovationnée par la presse et le public, c’est désormais Alex Vizorek, humoriste, comédien et animateur belge, qui s’érige en maître de cérémonie.

Après l’immense succès de son premier spectacle consacré à l’art dans Alex Vizorek est une œuvre d’art , c’est désormais à la musique classique qu’il s’attaque.

Accompagné pour l’occasion de musiciens classiques de renom, tels que Luka Faulisi ou Simon Ghraichy, il décortiquera avec humour et bienveillance les plus grandes œuvres classiques, entre pédagogie et vérités historiques.

Grâce à lui, grâce à eux, nul doute que même si vous n’aimez pas le classique, ça, vous aimerez !

Un moment suspendu et unique pour le public qui assistera à un magnifique concert et plus encore… à la rencontre exceptionnelle de la musique classique et de l’humour.

Avec

Luka Faulisi violon soliste

Simon Ghraichy piano

Julius Bernad violon

Angèle Pungier alto

Alec Fukuda violoncelle

Blanche Stromboni contrebasse

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 66 33 33 accueil.megacite@megacite.fr

English :

Je n’aime pas le Classique, mais avec Alex Vizorek j?aime bien!

Already 15 years on, the album Je n?aime pas le Classique, mais ça j?aime bien has established itself as a flagship compilation of the classical repertoire.

With a first-ever stage adaptation orchestrated by Gaspard Proust to standing ovations from press and public alike, Belgian comedian and host Alex Vizorek is now the master of ceremonies.

After the huge success of his first show, devoted to art in Alex Vizorek est une ?uvre d?art , he now turns his attention to classical music.

Accompanied for the occasion by renowned classical musicians such as Luka Faulisi and Simon Ghraichy, he will dissect the greatest classical works with humor and kindness, between pedagogy and historical truths.

Thanks to him, thanks to them, there’s no doubt that even if you don’t like classical music, you’ll love this!

A unique moment of suspension for the audience, who will be treated to a magnificent concert and much more? an exceptional encounter between classical music and humor.

With

Luka Faulisi violin soloist

Simon Ghraichy piano

Julius Bernad violin

Angèle Pungier viola

Alec Fukuda cello

Blanche Stromboni double bass

