Alexander Calder et Max Ernst : deux artistes à Amboise, Église Saint-Florentin, Amboise

Informations pratiques

Alexander Calder et Max Ernst : deux artistes à Amboise Samedi 19 septembre, 14h30 Église Saint-Florentin Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

À la fin des années 1960, la Ville d’Amboise se dote d’œuvres de deux artistes mondialement célèbres, qui ont marqué l’Histoire de l’art, et qui ont tous deux élu domicile en Touraine. Laissez-vous conter l’histoire de ces œuvres, de leurs restaurations et déménagements…

Église Saint-Florentin Rue François 1er, 37400 Amboise, France Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247234742 Église construite sur l’ordre de Louis XI qui, par crainte de contagion, ne souhaitait plus que les habitants montent à la collégiale du château. Elle est consacrée en 1484. L’abside est située sur les fortifications de la ville. Le clocher, à l’angle nord-ouest, s’orne d’un dôme Renaissance du XVIe siècle. La nef se termine par une abside à trois pans. La porte sud s’orne d’une archivolte surmontée d’une accolade accompagnée de deux pilastres qui supportaient des statues disparues. L’intérieur a été transformé en 1876 : voûte en bois remplacée par une voûte en pierre , la nef unique a été partagée en trois. Les vitraux du chœur et de la nef ont été réalisés en 1956 par Max Ingrand. Le fils de François 1er et de la reine Claude, né en 1518, fut baptisé dans cette église.

À la fin des années 1960, la Ville d’Amboise se dote d’œuvres de deux artistes mondialement célèbres, qui ont marqué l’Histoire de l’art, et qui ont tous deux élu domicile en Touraine.

Fontaine « Aux cracheurs, aux drôles, au génie » © PAH Loire Touraine