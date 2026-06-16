Amboise

Journées Européennes du Patrimoine au château royal d’Amboise

Montée de l’Emir Abd El-Kader Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 9.8 – 9.8 – EUR

9.8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Durant les Journées Européennes du Patrimoine au château royal d’Amboise, découvrez les restaurations que le château d’Amboise a connu au fil des siècles lors d’une visite guidée menée par Camille, guide conférencière au château et bénéficiez de tarifs réduits

Visite guidée L’histoire des jardins du château royal d’Amboise (Visite guidée extérieure)

Quand ? Les 20 et 21 septembre à 11h

Durée ? 1 heure

Tarif ? Inclus dans le billet d’entrée et sur réservation

Visite guidée L’architecture et les curiosités architecturales du château royal d’Amboise (Visite guidée extérieure)

Quand ? Les 20 et 21 septembre à 15h

Durée ? 1 heure

Tarif ? Inclus dans le billet d’entrée et sur réservation

Durant les Journées Européennes du Patrimoine au château royal d’Amboise vous pourrez bénéficiez de tarifs réduits

Adulte 13.30€ au lieu de 16.90€

Étudiant 11.90€ au lieu de 14.10€

Enfant ( 7 à 18 ans ) 9.60€ au lieu de 10.80€

Gratuit en dessous de 7 ans

Informations et réservation sur www.chateau-amboise.com 9.8 .

Montée de l’Emir Abd El-Kader Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 00 98 contact@chateau-amboise.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During the European Heritage Days at the Château royal d?Amboise, take a guided tour of The history of the gardens of the Château royal d?Amboise and The architecture and architectural curiosities of the Château royal d?Amboise (Outdoor guided tours) and benefit from reduced rates

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au château royal d’Amboise Amboise a été mis à jour le 2026-06-16 par ADT 37