Journées Européennes du Patrimoine au château royal d’Amboise Amboise
Journées Européennes du Patrimoine au château royal d’Amboise Amboise samedi 19 septembre 2026.
Amboise
Journées Européennes du Patrimoine au château royal d’Amboise
Montée de l’Emir Abd El-Kader Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 9.8 – 9.8 – EUR
9.8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Durant les Journées Européennes du Patrimoine au château royal d’Amboise, découvrez les restaurations que le château d’Amboise a connu au fil des siècles lors d’une visite guidée menée par Camille, guide conférencière au château et bénéficiez de tarifs réduits
Visite guidée L’histoire des jardins du château royal d’Amboise (Visite guidée extérieure)
Quand ? Les 20 et 21 septembre à 11h
Durée ? 1 heure
Tarif ? Inclus dans le billet d’entrée et sur réservation
Visite guidée L’architecture et les curiosités architecturales du château royal d’Amboise (Visite guidée extérieure)
Quand ? Les 20 et 21 septembre à 15h
Durée ? 1 heure
Tarif ? Inclus dans le billet d’entrée et sur réservation
Durant les Journées Européennes du Patrimoine au château royal d’Amboise vous pourrez bénéficiez de tarifs réduits
Adulte 13.30€ au lieu de 16.90€
Étudiant 11.90€ au lieu de 14.10€
Enfant ( 7 à 18 ans ) 9.60€ au lieu de 10.80€
Gratuit en dessous de 7 ans
Informations et réservation sur www.chateau-amboise.com 9.8 .
Montée de l’Emir Abd El-Kader Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 00 98 contact@chateau-amboise.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
During the European Heritage Days at the Château royal d?Amboise, take a guided tour of The history of the gardens of the Château royal d?Amboise and The architecture and architectural curiosities of the Château royal d?Amboise (Outdoor guided tours) and benefit from reduced rates
L’événement Journées Européennes du Patrimoine au château royal d’Amboise Amboise a été mis à jour le 2026-06-16 par ADT 37
À voir aussi à Amboise (Indre-et-Loire)
- Le Solstice d’Amboise, Choeur de l’ensemble Chanteloire au château royal d’Amboise Amboise 20 juin 2026
- Portes ouvertes chez Amboise Mosaïque Amboise 27 juin 2026
- FESTIVALOIRE 2026 Amboise 27 juin 2026
- Le Grand Concert du Solstice, Orchestre d’Harmonie d’Amboise Amboise 28 juin 2026
- Rallye American Dreams Amboise 28 juin 2026