Alexandre Millet Studio de l’Ermitage Paris mardi 7 avril 2026.
Le pianiste Alexandre Millet collabore depuis maintenant une quinzaine d’années avec des artistes d’horizons divers tels qu’Oumou Sangaré, Gaël Faye ou encore Mai Lan.
Avec « Athome », il s’affirme comme compositeur et musicien leader. Il offre avec sincérité et pudeur, son odyssée intérieure aux frontières du jazz, de la pop et de la world music. Accompagné d’Édouard Coquard à la batterie, de Jérôme Arrighi à la contrebasse et d’Émile Parisien au saxophone, sa musique évoque les traumatismes, l’hérédité, le transgénérationnel, les proches disparus.
« Athome, c’est l’expression de tout ce patrimoine qui fait de nous ce que nous sommes. Athome, c’est l’expression extérieure de ce que j’ai découvert à l’intérieur. »
Alexandre Millet : piano
Jérôme Arrighi : contrebasse
Édouard Coquard : batterie
Émile Parisien : saxophone
Sortie de l’album : Athome (Mykono Music – 2025).
Le mardi 07 avril 2026
de 20h30 à 22h30
payant
De 16 à 20 euros.
Tout public.
Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris
