Alexandre Millet Studio de l’Ermitage Paris

Le pianiste Alexandre Millet collabore depuis maintenant une quinzaine d’années avec des artistes d’horizons divers tels qu’Oumou Sangaré, Gaël Faye ou encore Mai Lan.

Avec « Athome », il s’affirme comme compositeur et musicien leader. Il offre avec sincérité et pudeur, son odyssée intérieure aux frontières du jazz, de la pop et de la world music. Accompagné d’Édouard Coquard à la batterie, de Jérôme Arrighi à la contrebasse et d’Émile Parisien au saxophone, sa musique évoque les traumatismes, l’hérédité, le transgénérationnel, les proches disparus.

« Athome, c’est l’expression de tout ce patrimoine qui fait de nous ce que nous sommes. Athome, c’est l’expression extérieure de ce que j’ai découvert à l’intérieur. »

Alexandre Millet : piano

Jérôme Arrighi : contrebasse

Édouard Coquard : batterie

Émile Parisien : saxophone

Sortie de l’album : Athome (Mykono Music – 2025).

Le mardi 07 avril 2026

de 20h30 à 22h30

payant

De 16 à 20 euros.

Tout public.

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/alexandre-millet https://www.instagram.com/alexmillex/ https://www.instagram.com/alexmillex/



