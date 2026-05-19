ALEXIS LE ROSSIGNOL Théâtre Ledoux Besançon

Besançon

ALEXIS LE ROSSIGNOL

Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-21 20:00:00

fin : 2027-01-21

Date(s) :

2027-01-21

Alexis Le Rossignol en spectacle au Théâtre Ledoux à Besançon pour le festival Drôlement Bien.

Après 150 représentations à guichet fermé du Sens de la Vie , Alexis Le Rossignol revient avec Chamboulé , un spectacle qui n’aurait jamais dû exister. C’est l’histoire d’un humoriste rattrapé par les imprévus de la vie — dont une future paternité bousculant ses plans. Avec sa finesse et son autodérision habituelles, il déploie sa vision d’un monde bouleversé et bouleversant, explorant les thèmes qui font sa signature bien au-delà de ce seul événement.

Spectacle non accessible aux moins de 12 ans. .

Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : ALEXIS LE ROSSIGNOL

L’événement ALEXIS LE ROSSIGNOL Besançon a été mis à jour le 2026-05-19 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)