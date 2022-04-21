Algorithmes et jeux combinatoires : toute une histoire, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Algorithmes et jeux combinatoires : toute une histoire Jeudi 21 avril 2022, 11h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-04-21T11:00:00+02:00 – 2022-04-21T12:00:00+02:00

Fin : 2022-04-21T11:00:00+02:00 – 2022-04-21T12:00:00+02:00

Le développement de la théorie mathématique des jeux combinatoires, initié à la fin du XIXe siècle dans des ouvrages de récréations mathématiques, se mêle par la suite à l’essor de l’informatique au cours du XXe siècle.

Les résolutions – c’est–à-dire les stratégies gagnantes – des jeux tels que les échecs, le morpion, le jeu de Nim, le jeu des bâtonnets de Fort Boyard… peuvent se déterminer grâce à de véritables programmes mathématiques, exécutables par une machine (ordinateur ou automate électromécanique par exemple).

Cette histoire entremêlée s’avère être inspirante pour l’apprentissage des mathématiques et de l’informatique et pour enrichir la pédagogie autour de ces deux disciplines.

Lisa Rougetet, maître de conférences en histoire des sciences. Centre François Viète, Université de Bretagne Occidentale.

Séance à destination du grand public et d’enseignants à l’occasion de la journée GIPTIC, Maths-Science organisée par la Délégation Académique au Numérique Educatif)

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science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

La passionnante histoire des mathématiques et de l’informatique donne de nombreuses pistes pédagogiques. conférence maths

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