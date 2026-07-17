Alice au pays des merveilles, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt
mercredi 21 octobre 2026 · La Grande Scène du Chesnay · Le Chesnay-Rocquencourt
Informations pratiques
Alice au pays des merveilles Mercredi 21 octobre, 15h00 La Grande Scène du Chesnay Yvelines
Placement libre – Plein tarif : 17 € – Abonné : 15 € – Moins de 26 ans : 10 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T15:00:00+02:00 – 2026-10-21T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-21T15:00:00+02:00 – 2026-10-21T16:00:00+02:00
D’APRÈS L’ŒUVRE DE LEWIS CARROLL
CHORÉGRAPHIE CLOÉ ALEXANDRE ET ZÉLIE JOURDAN
AVEC (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION) ZÉLIE JOURDAN, MADELEINE BELL, ATHINA KLIRONOMOU, LÉA POUGHEON, GABY SCHMITT, ROMANE GROC, JULIETTE GALLOIS, LUNA OTHNIN- GIRARD
LUMIÈRE FRANCK MICHALET
COSTUMES CLOÉ ALEXANDRE
PRODUCTION GAM COMPAGNIE
DURÉE 1H
EN FAMILLE – À PARTIR DE 5 ANS
La Compagnie GAM invite petits et grands à plonger dans l’univers merveilleux d’« Alice au pays des Merveilles », un ballet poétique et joyeux inspiré du célèbre conte de Lewis Carroll.
Entre humour décalé et poésie visuelle, la chorégraphie allie élégance classique et énergie contemporaine, transformant cette aventure en un terrain de jeu idéal pour l’imagination.
Un ballet pour toute la famille, des plus initiés aux curieux qui souhaitent découvrir la danse !
La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/flistemanifs.aspx?idstructure=0611 »}]
Danse – Jeune public
© Hugo Chargois
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