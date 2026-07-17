Alice au pays des merveilles, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt

mercredi 21 octobre 2026 · La Grande Scène du Chesnay · Le Chesnay-Rocquencourt

Informations pratiques

Alice au pays des merveilles Mercredi 21 octobre, 15h00 La Grande Scène du Chesnay Yvelines

Placement libre – Plein tarif : 17 € – Abonné : 15 € – Moins de 26 ans : 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T15:00:00+02:00 – 2026-10-21T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-21T15:00:00+02:00 – 2026-10-21T16:00:00+02:00

D’APRÈS L’ŒUVRE DE LEWIS CARROLL

CHORÉGRAPHIE CLOÉ ALEXANDRE ET ZÉLIE JOURDAN

AVEC (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION) ZÉLIE JOURDAN, MADELEINE BELL, ATHINA KLIRONOMOU, LÉA POUGHEON, GABY SCHMITT, ROMANE GROC, JULIETTE GALLOIS, LUNA OTHNIN- GIRARD

LUMIÈRE FRANCK MICHALET

COSTUMES CLOÉ ALEXANDRE

PRODUCTION GAM COMPAGNIE

DURÉE 1H

EN FAMILLE – À PARTIR DE 5 ANS

La Compagnie GAM invite petits et grands à plonger dans l’univers merveilleux d’« Alice au pays des Merveilles », un ballet poétique et joyeux inspiré du célèbre conte de Lewis Carroll.

Entre humour décalé et poésie visuelle, la chorégraphie allie élégance classique et énergie contemporaine, transformant cette aventure en un terrain de jeu idéal pour l’imagination.

Un ballet pour toute la famille, des plus initiés aux curieux qui souhaitent découvrir la danse !

La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/flistemanifs.aspx?idstructure=0611 »}]

Danse – Jeune public

© Hugo Chargois