Alice Diop et Nacera Belaza : dialogue entre deux voix majeures de la création contemporaine Sciences Po Paris

Pour conclure son année à la tête de la Chaire Cinéma de la Maison des Arts & de la Création, la cinéaste Alice Diop, accompagnée de Jean-Michel Frodon, conseiller de la Chaire Cinéma, invite la chorégraphe et danseuse Nacera Belaza pour un échange autour des liens entre corps, mémoire et création.

Après une année marquée par la présentation de Fragments for Venus et un cycle d’ateliers consacrés à L’Afrique fantôme de Michel Leiris, Alice Diop souhaite pour cette dernière, associer Nacera Belaza à son travail en cours. La cinéaste envisage en effet une collaboration avec la chorégraphe, notamment pour ce qui, dans son futur film, concerne la transe. Le dialogue entre les deux artistes s’annonce d’autant plus précieux que la chorégraphe développe, dans ses Processions comme dans sa récente création Les Ombres au Louvre, une approche du mouvement qui interroge l’histoire, les traces et les imaginaires décentrés.

Biographie d’Alice Diop

Alice Diop est une cinéaste franco-sénégalaise qui travaille à l’intersection entre la fiction et le documentaire. Depuis 2005, elle écrit et réalise des documentaires de création, diffusés et multi primés dans des festivals internationaux. En 2017, elle obtient le César du meilleur court métrage pour Vers la tendresse et, la même année, le grand prix de la compétition française au festival Cinéma du réel pour son long métrage documentaire La Permanence. En 2021, Nous reçoit le Prix du meilleur documentaire et le grand prix de la compétition Encounters au Festival de Berlin. Son très remarqué premier long-métrage de fiction, Saint Omer, a reçu de très nombreux prix prestigieux.

Parallèlement à sa carrière de cinéaste, Diop continue une activité dans le champ éducatif. Formatrice au sein des Ateliers Varan, école de cinéma documentaire fondée par le cinéaste et anthropologue Jean Rouch, elle enseigne au sein de nombreuses universités (Paris 8, Paris 1, La Fémis, Columbia, NYU, Bennington, Yale ou Harvard). Elle a été visiting professor à Harvard en 2024-2025 où elle a donné deux cours sur le cinéma.

En 2021, elle crée la Cinémathèque idéale des banlieues du monde (CIBM) en collaboration avec les Ateliers Médicis et le Centre George Pompidou, qui propose un rendez-vous régulier où se nouent des échanges entre cinéastes de différentes générations.

Résidente en 2022 à la Villa Albertine de New York, elle y a mené des recherches autour de l’œuvre de poétesses afro-américaines telles que Robin Costes Lewis, Claudia Rankine, June Jordan ou Lucille Clinton.

En novembre 2023, le Festival d’automne lui consacre une carte blanche qui lui permet de faire découvrir au public français l’œuvre de ces femmes en associant performances théâtrales, spectacles vivants, projections de films et lectures. À l’été 2025, elle finalise Fragments for Venus inspiré par l’œuvre de Robin Costes Lewis et présente en novembre 2025 sa mise en scène autour du recueil de cette dernière, Voyage of the Sable Venus, avant une tournée mondiale de ce spectacle performance en 2026.

Alice Diop travaille actuellement sur son prochain long-métrage de fiction, une adaptation libre de l’une des œuvres phares de la littérature et de l’anthropologie du 20e siècle : L’Afrique fantôme de Michel Leiris.

Biographie de Nacera Belaza

Née en Algérie et installée en France depuis l’enfance, Nacera Belaza est une figure majeure de la danse contemporaine. Autodidacte, elle développe depuis les années 1990 une œuvre singulière, épurée et profondément sensorielle, fondée sur la répétition, l’écoute intérieure et la recherche d’une présence intensifiée.

À travers ses créations scéniques et ses Processions hors plateau, elle explore les liens entre corps, mémoire et espace, invitant le public à une expérience perceptive rare. Son travail a été présenté dans de nombreuses institutions internationales et a reçu plusieurs distinctions, dont le Prix de la Chorégraphie de la SACD.

En 2025, elle crée Les Ombres en première mondiale au Musée du Louvre, investissant la Galerie des Cinq Continents dans un dialogue inédit entre danse, œuvres extra-occidentales et imaginaires décentrés.

Artiste exigeante et lumineuse, Nacera Belaza poursuit une recherche où le geste devient un lieu de transmission, de résonance et de transformation.

La cinéaste invite la chorégraphe et danseuse pour un échange autour des liens entre corps, mémoire et création.

Le jeudi 16 avril 2026

de 17h30 à 19h00

gratuit

Justificatif demandé à l’entrée

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T20:30:00+02:00

fin : 2026-04-16T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T17:30:00+02:00_2026-04-16T19:00:00+02:00

Sciences Po 27 rue Saint Guillaume 75007 Amphithéâtre Jacques ChapsalParis

https://www.sciencespo.fr/maison-arts-creation/fr/evenements/alice-diop-sortie-d-atelier/



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