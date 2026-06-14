ALICIA – RELEASE PARTY & JAM SESSION Peniche Marcounet Paris

Inspirée par des artistes comme RAYE et Sasha Keable, elle développe une identité musicale sincère, mêlant puissance vocale, mélodies organiques et écriture introspective.

Après son précédent projet Self Control, qui laissait déjà entrevoir cette nouvelle direction artistique, Alicia. ouvre aujourd’hui un nouveau chapitre avec « Les Étoiles n’existent que dans le noir » – Volume 1, disponible le 26 juin 2026.

À l’occasion de sa sortie, elle nous présente en live les morceaux de cet EP lors de sa release party à la Péniche Marcounet, entourée de ses musiciens. Une soirée pensée comme une immersion dans son univers, entre Soul, R’n’B et instruments live, avant de laisser place à une jam session réunissant invités, amis et musiciens autour d’un moment de partage et d’improvisation.

Alicia. est une artiste de 23 ans originaire du Sud de la France, aujourd’hui installée à Paris. Portée par des influences Soul et R’n’B contemporaines, elle façonne un univers sensible et lumineux.

Le vendredi 26 juin 2026

de 20h00 à 02h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-26T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-27T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-26T20:00:00+02:00_2026-06-26T02:00:00+02:00

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris



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