Aligne-toi Théâtre Municipal Sens
vendredi 2 octobre 2026 · Théâtre Municipal · Sens
Informations pratiques
Sens
Aligne-toi
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Pièce chorégraphique contemporaine, sur le questionnement de la norme, des codes imposés par la société. Sommes-nous obligés de rentrer dans le cadre ? Est-ce être indocile que de suivre son propre chemin ? Nous pourrions peut-être juste marcher, danser les uns à côté des autres…
Chorégraphe et metteur en scène Giovanna Delorme Décauché
Interprètes
Chloé, Constantine, Élisa, Émeline, Giovanna, Léonardo, Lola, Marie-Pascale, Élodie, Perrine, Sasha, Nathalie, Émilie. .
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
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English : Aligne-toi
L’événement Aligne-toi Sens a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Sens et Sénonais
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