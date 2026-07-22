Aligne-toi Théâtre Municipal Sens

Informations pratiques

Sens

Aligne-toi

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Pièce chorégraphique contemporaine, sur le questionnement de la norme, des codes imposés par la société. Sommes-nous obligés de rentrer dans le cadre ? Est-ce être indocile que de suivre son propre chemin ? Nous pourrions peut-être juste marcher, danser les uns à côté des autres…

Chorégraphe et metteur en scène Giovanna Delorme Décauché

Interprètes

Chloé, Constantine, Élisa, Émeline, Giovanna, Léonardo, Lola, Marie-Pascale, Élodie, Perrine, Sasha, Nathalie, Émilie. .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

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English : Aligne-toi

L’événement Aligne-toi Sens a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Sens et Sénonais