ALINE, Le Trianon, Noisy-le-Sec

Informations pratiques

ALINE Samedi 26 septembre, 20h15 Le Trianon Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T20:15:00+02:00 – 2026-09-26T22:28:00+02:00

Fin : 2026-09-26T20:15:00+02:00 – 2026-09-26T22:28:00+02:00

Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.

Le Trianon Place Carnot, Romainville Noisy-le-Sec 93130 Haut-Goulet – Jules Auffret Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.cinematrianon.fr [{« type »: « link », « value »: « https://romainvilleletrianon.cine.boutique/media/2376?showId=67871 »}]

Aline – Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une …