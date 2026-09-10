MARY POPPINS, Le Trianon, Noisy-le-Sec

Informations pratiques

MARY POPPINS Dimanche 20 septembre, 14h00 Le Trianon Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:27:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:27:00+02:00

Rien ne va plus dans la famille Banks. La nurse vient de donner ses huit jours. Et ni M. Banks, banquier d’affaire, ni son épouse, suffragette active, ne peuvent s’occuper des enfants Jane et Michaël. Ces derniers passent alors une annonce tout à fait fantaisiste pour trouver une nouvelle nurse. C’est Mary Poppins qui répond et apparaît dès le lendemain, portée par le vent d’Est. Elle entraîne aussitôt les enfants dans son univers merveilleux. Un des plus célèbres films de la production Disney.

Le Trianon Place Carnot, Romainville Noisy-le-Sec 93130 Haut-Goulet – Jules Auffret Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.cinematrianon.fr [{« type »: « link », « value »: « https://romainvilleletrianon.cine.boutique/media/3224?showId=67845 »}]

Mary poppins – Rien ne va plus dans la famille Banks. La nurse vient de donner ses huit jours. Et ni M. Banks, banquier d’affaire, ni son épouse, suffragette active, ne peuvent s’occuper des enfant…