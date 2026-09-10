LA PART DES AUTRES, Le Trianon, Noisy-le-Sec

Informations pratiques

LA PART DES AUTRES Jeudi 24 septembre, 19h00 Le Trianon Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T20:27:00+02:00

Fin : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T20:27:00+02:00

Ecrit et réalisé par Jean-Baptiste Delpias et Olivier Payage dans le cadre du projet Accessible, le film “La part des autres” pose un regard sur l’appauvrissement tant des producteurs que des consommateurs et interroge les conditions d’un accès digne pour tous à une alimentation de qualité et durable. Il est un outil pour animer le débat.

Les pieds dans les champs céréaliers de Quentin ou la garrigue de Nathalie, au détour d’une discussion sur la bonne nourriture avec David, dans le quartier de Keredern à Brest ou auprès des bénévoles et dans les files d’attentes de l’aide alimentaire, La Part des autres pose le regard sur une multitude de situations vécues. Ces situations réunies permettent de questionner le système agricole dans son ensemble, jusqu’à imaginer une sécurité sociale de l’alimentation…

Le Trianon Place Carnot, Romainville Noisy-le-Sec 93130 Haut-Goulet – Jules Auffret Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.cinematrianon.fr [{« type »: « link », « value »: « https://romainvilleletrianon.cine.boutique/media/3542?showId=67861 »}]

La part des autres – Ecrit et réalisé par Jean-Baptiste Delpias et Olivier Payage dans le cadre du projet Accessible, le film “La part des autres” pose un regard sur l’appauvrissement tant des prod…