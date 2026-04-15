All In One Route de Septfonds Saint-Fargeau

Saint-Fargeau

All In One

Route de Septfonds Les restos concert de st fargeau Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 19:00:00

fin : 2026-07-26 23:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Les Restos-Concerts de Saint-Fargeau accueillent All In One pour une soirée pop-rock explosive ! Avec leur large répertoire, le groupe enchaîne les plus grands hits pour vous faire chanter, danser et vibrer tout au long de la soirée.

Des classiques incontournables aux titres plus actuels, laissez-vous emporter par une ambiance festive et une énergie communicative qui ravira toutes les générations. Entre amis ou en famille, profitez d’un moment de pur plaisir musical dans un cadre estival chaleureux.

Sur place, restauration, animations, artisans et bonne humeur seront au rendez-vous pour compléter cette soirée inoubliable. Entrée gratuite, sans réservation. Une date à ne surtout pas manquer ! .

Route de Septfonds Les restos concert de st fargeau Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 68 42 77 restosconcert89@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : All In One

L’événement All In One Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-04-15 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !