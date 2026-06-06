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Vacansport Saint-Fargeau Saint-Fargeau

Vacansport Saint-Fargeau Saint-Fargeau lundi 27 juillet 2026.

Adresse : Gymnase

Ville : 89170 Saint-Fargeau

Département : Yonne

Début : lundi 27 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Fargeau

Vacansport Saint-Fargeau

Gymnase Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 14:00:00
fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :
2026-07-27

Activités sportives gratuites pour les 6-15 ans encadrées par des éducateurs professionnels. Sur réservation.   .

Gymnase Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 50 58 15  vacansport@sport-tremplin-puisayeforterre.fr

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English : Vacansport Saint-Fargeau

L’événement Vacansport Saint-Fargeau Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-06-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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