Vacansport Saint-Fargeau Saint-Fargeau
Vacansport Saint-Fargeau Saint-Fargeau lundi 27 juillet 2026.
Saint-Fargeau
Vacansport Saint-Fargeau
Gymnase Saint-Fargeau Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 14:00:00
fin : 2026-07-31 17:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Activités sportives gratuites pour les 6-15 ans encadrées par des éducateurs professionnels. Sur réservation. .
Gymnase Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 50 58 15 vacansport@sport-tremplin-puisayeforterre.fr
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English : Vacansport Saint-Fargeau
L’événement Vacansport Saint-Fargeau Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-06-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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