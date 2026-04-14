Buffalo Hill Billy Route de Septfonds Saint-Fargeau

Saint-Fargeau

Buffalo Hill Billy

Route de Septfonds Les restos concert de st fargeau Saint-Fargeau Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 19:00:00

fin : 2026-08-02 23:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Les Restos-Concerts de Saint-Fargeau vous plongent dans une ambiance 100 % country avec Buffalo Hill Billy ! Préparez vos bottes et votre bonne humeur pour une soirée rythmée par les sons authentiques de la country music.

Entre rythmes entraînants, esprit festif et convivialité, laissez-vous emporter par une atmosphère chaleureuse où danse et partage sont au rendez-vous. Sur place, profitez de la restauration, des animations et du village d’artisans pour une expérience complète.

Entrée gratuite, sans réservation. Une soirée dépaysante à ne pas manquer ! .

Route de Septfonds Les restos concert de st fargeau Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 68 42 77 restosconcert89@gmail.com

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English : Buffalo Hill Billy

L’événement Buffalo Hill Billy Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-04-14 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !