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Buffalo Hill Billy Route de Septfonds Saint-Fargeau

Buffalo Hill Billy Route de Septfonds Saint-Fargeau dimanche 2 août 2026.

Lieu : Route de Septfonds

Adresse : Les restos concert de st fargeau

Ville : 89170 Saint-Fargeau

Département : Yonne

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Saint-Fargeau

Buffalo Hill Billy

Route de Septfonds Les restos concert de st fargeau Saint-Fargeau Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 19:00:00
fin : 2026-08-02 23:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Les Restos-Concerts de Saint-Fargeau vous plongent dans une ambiance 100 % country avec Buffalo Hill Billy ! Préparez vos bottes et votre bonne humeur pour une soirée rythmée par les sons authentiques de la country music.

Entre rythmes entraînants, esprit festif et convivialité, laissez-vous emporter par une atmosphère chaleureuse où danse et partage sont au rendez-vous. Sur place, profitez de la restauration, des animations et du village d’artisans pour une expérience complète.

Entrée gratuite, sans réservation. Une soirée dépaysante à ne pas manquer !   .

Route de Septfonds Les restos concert de st fargeau Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 68 42 77  restosconcert89@gmail.com

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English : Buffalo Hill Billy

L’événement Buffalo Hill Billy Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-04-14 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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