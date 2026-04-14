Zouk Évasion Route de Septfonds Saint-Fargeau
Zouk Évasion Route de Septfonds Saint-Fargeau dimanche 9 août 2026.
Saint-Fargeau
Zouk Évasion
Route de Septfonds Les restos concert de st fargeau Saint-Fargeau Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 19:00:00
fin : 2026-08-09 23:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Voyagez sous les tropiques avec Zouk Évasion ! Laissez-vous emporter par une soirée aux rythmes ensoleillés, entre zouk, musiques antillaises et ambiance chaleureuse.
Danse, bonne humeur et dépaysement seront au rendez-vous pour une soirée festive et conviviale. Sur place, profitez de la restauration, des animations et du village d’artisans pour une expérience complète.
Entrée gratuite, sans réservation. .
Route de Septfonds Les restos concert de st fargeau Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 68 42 77 restosconcert89@gmail.com
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English : Zouk Évasion
L’événement Zouk Évasion Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-04-14 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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