Collecte de sang Rue du Stade Saint-Fargeau

Informations pratiques

Saint-Fargeau

Collecte de sang

Rue du Stade Au gymnase de Saint-Fargeau, Salle du Dojo Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 08:00:00

fin : 2026-08-06 12:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang, une collecte aura lieu. Au gymnase de Saint-Fargeau, Salle du Dojo Rue du Stade. Prendre rendez-vous.

Les donneurs avec rendez-vous sont prioritaires, ceux sans rendez-vous sont accueillis en fonction de l’affluence sur la collecte. .

Rue du Stade Au gymnase de Saint-Fargeau, Salle du Dojo Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 03 67 contact@cc-puisayeforterre.fr

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English : Collecte de sang

L’événement Collecte de sang Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-07-08 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !