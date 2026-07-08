Collecte de sang Rue du Stade Saint-Fargeau
jeudi 6 août 2026 · Rue du Stade · Saint-Fargeau
Informations pratiques
Saint-Fargeau
Collecte de sang
Rue du Stade Au gymnase de Saint-Fargeau, Salle du Dojo Saint-Fargeau Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 08:00:00
fin : 2026-08-06 12:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Partagez votre pouvoir, donnez votre sang, une collecte aura lieu. Au gymnase de Saint-Fargeau, Salle du Dojo Rue du Stade. Prendre rendez-vous.
Les donneurs avec rendez-vous sont prioritaires, ceux sans rendez-vous sont accueillis en fonction de l’affluence sur la collecte. .
Rue du Stade Au gymnase de Saint-Fargeau, Salle du Dojo Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 03 67 contact@cc-puisayeforterre.fr
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English : Collecte de sang
L’événement Collecte de sang Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-07-08 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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