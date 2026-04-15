Les Back’us Route de Septfonds Saint-Fargeau

Saint-Fargeau

Les Back’us

Route de Septfonds Les restos concert de st fargeau Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 19:00:00

fin : 2026-07-19 23:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Embarquement pour une soirée 100 % pop-rock avec Les Backus ! Des années 80 aux années 2000, replongez dans les plus grands tubes qui ont marqué toute une génération.

Entre refrains cultes, énergie communicative et ambiance festive, laissez-vous porter par un concert live entraînant où il sera difficile de ne pas chanter et danser.

Sur place, profitez d’un cadre convivial avec restauration, animations, artisans et une atmosphère estivale idéale pour partager un moment entre amis ou en famille. Une soirée incontournable pour les amateurs de musique live et de souvenirs en musique !

entrée gratuite sans réservation .

Route de Septfonds Les restos concert de st fargeau Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 68 42 77 restosconcert89@gmail.com

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English : Les Back’us

L’événement Les Back’us Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-04-15 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !