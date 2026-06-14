Alliances éducatives : recréer du collectif de l’Ecole au quartier Mairie du 19e arrondissement PARIS jeudi 18 juin 2026.

À l’heure où les enjeux éducatifs, sociaux et numériques interrogent notre capacité à faire société, la Ligue de l’enseignement de Paris propose une soirée de réflexion et d’échanges consacrée aux alliances éducatives.

Comment mieux faire coopérer l’école, les familles, les associations, les collectivités et l’ensemble des acteurs qui accompagnent les enfants et les jeunes ? À travers des témoignages de terrain et des expériences inspirantes, cette rencontre mettra en lumière les initiatives qui permettent de recréer du collectif et de renforcer les dynamiques éducatives à l’échelle des quartiers.

La soirée abordera également la question de l’éducation aux écrans et des usages numériques des plus jeunes, avec une intervention de Najat Vallaud-Belkacem autour des enjeux soulevés par son ouvrage Sevrage numérique : enquête sur notre rapport aux écrans et comment nous en libérer.

Un temps ouvert à toutes celles et ceux qui s’intéressent à l’éducation, à la jeunesse et à la construction de solidarités locales.

Coopérer pour les enfants à l’ère du numérique.

Le jeudi 18 juin 2026

de 19h15 à 21h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-18T22:15:00+02:00

fin : 2026-06-19T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-18T19:15:00+02:00_2026-06-18T21:30:00+02:00

Mairie du 19e arrondissement 5-7, place Roger Madec 75019 PARIS

+33153388500 ligueparis@ligueparis.org



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