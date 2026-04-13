Allures dissidentes. Apparences queer et représentation de soi du XIXe siècle à aujourd’hui, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, salle à manger, Fontainebleau

Allures dissidentes. Apparences queer et représentation de soi du XIXe siècle à aujourd’hui Samedi 6 juin, 15h00 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, salle à manger Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Allures dissidentes retrace l’histoire culturelle et matérielle des apparences du 19e siècle à aujourd’hui. Tous les jours, en nous habillant, en nous coiffant, en nous chaussant, nous créons des allures. Le livre aborde les stratégies historiques et actuelles de personnes queer ou non, qui sortent des codes dominants et négocient avec les normes binaires occidentales. Portant son attention sur la Suisse, la Belgique, le Canada, la France métropolitaine, la Guadeloupe et la Réunion, cet ouvrage propose des articles de référence, en français, pour élargir un champ d’études encore dominé par les ressources anglophones.

Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, salle à manger Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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