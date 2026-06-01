Yoriyas – Casablanca not the movie, Ville de Fontainebleau, Fontainebleau

Yoriyas – Casablanca not the movie 2 – 30 juin Ville de Fontainebleau Seine-et-Marne

Libre accès du mardi 2 juin au mardi 30 juin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T10:00:00+02:00 – 2026-06-02T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-30T00:00:00+02:00 – 2026-06-30T18:00:00+02:00

Loin des clichés hollywoodiens, les portraits et les paysages aux couleurs acidulées de Yoriyas montrent la réalité du quotidien et le mouvement de l’espace urbain casablancais. Ses photographies prises sur le vif voient ainsi se côtoyer bikers et cavaliers, traduisent l’ambiance d’un café ou d’un terrain de foot et rendent hommage aux individus de la vibrante métropole marocaine.

Exposition offerte par la Ville de Fontainebleau

Ville de Fontainebleau Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

Casablanca not the movie © Yoriyas