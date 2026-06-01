Yoriyas – Casablanca not the movie, Ville de Fontainebleau, Fontainebleau
Yoriyas – Casablanca not the movie, Ville de Fontainebleau, Fontainebleau mardi 2 juin 2026.
Yoriyas – Casablanca not the movie 2 – 30 juin Ville de Fontainebleau Seine-et-Marne
Libre accès du mardi 2 juin au mardi 30 juin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T10:00:00+02:00 – 2026-06-02T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-30T00:00:00+02:00 – 2026-06-30T18:00:00+02:00
Loin des clichés hollywoodiens, les portraits et les paysages aux couleurs acidulées de Yoriyas montrent la réalité du quotidien et le mouvement de l’espace urbain casablancais. Ses photographies prises sur le vif voient ainsi se côtoyer bikers et cavaliers, traduisent l’ambiance d’un café ou d’un terrain de foot et rendent hommage aux individus de la vibrante métropole marocaine.
Exposition offerte par la Ville de Fontainebleau
Ville de Fontainebleau Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
Casablanca not the movie © Yoriyas
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