Restitution de travaux d’éducation artistique et culturelle sur la thématique de la famille, Château de Fontainebleau – salle de la Belle Cheminée, Fontainebleau
Restitution de travaux d’éducation artistique et culturelle sur la thématique de la famille, Château de Fontainebleau – salle de la Belle Cheminée, Fontainebleau vendredi 5 juin 2026.
Restitution de travaux d’éducation artistique et culturelle sur la thématique de la famille 5 – 7 juin Château de Fontainebleau – salle de la Belle Cheminée Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
L’artiste Hélène Deborde de l’association GYGO (Grands yeux, grandes oreilles) invite les familles du centre social La Boussole à participer à un atelier créatif. Chaque mercredi, mamans et enfants transforment meubles et tissus de récupération pour créer un salon décoré à la main, orné de fleurs, de champignons, de lapins et de pompons en laine. Ces ateliers conviviaux donnent vie à une œuvre collective immersive célébrant la famille.
En partenariat avec le Centre la Boussole, la Ville de Melun et Hélène Deborde (artiste, association GYGO Grands yeux, grandes oreilles).
Château de Fontainebleau – salle de la Belle Cheminée Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
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