Alors on chante ! Maison de quartier de Vaucelles Caen

Alors on chante !

Maison de quartier de Vaucelles 1 Bis rue de Branville Caen Calvados

Début : 2026-03-14 16:00:00

fin : 2026-03-14 17:30:00

2026-03-14

Nous avons le plaisir de vous inviter à un moment musical chaleureux et convivial organisé par l’association Les petits hôtes, en collaboration avec la chorale Alors on chante !

Au programme un voyage en chansons françaises de Brassens à Mentissa , interprétées avec passion et bonne humeur par les choristes.

Paiement sur Hello asso https://www.helloasso.com/associations/les-petits-hotes/evenements/alors-on-chante

Venez nombreux partager ce beau moment de musique et soutenir l’Association !

Tous les bénéfices serviront à financer les soins de supports pour les patients touchées par le cancer au Centre Maurice Tubiana. .

Maison de quartier de Vaucelles 1 Bis rue de Branville Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 89 70 50 62 lespetitshotes14@gmail.com

English :

We are pleased to invite you to a warm and friendly musical event organized by the association Les petits hôtes, in collaboration with the choir Alors on chante!

