ALORS ON DANSE !

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-26

Les statues de Rodin bougent leurs corps dans tous les sens prêtes à sauter, les mains en l’air ou les hanches penchées. Mais pourquoi se dandinent-elles autant ? Venez écouter les histoires de ces statues tout en dansant avec elles !

Visite dansée

De 3 à 6 ans

Les statues de Rodin bougent leurs corps dans tous les sens prêtes à sauter, les mains en l’air ou les hanches penchées. Mais pourquoi se dandinent-elles autant ? Venez écouter les histoires de ces statues tout en dansant avec elles ! 5 .

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rodin?s statues move their bodies in all directions: ready to jump, hands in the air or hips bent. But why do they waddle so much? Come and listen to the stories of these statues as you dance along!

L’événement ALORS ON DANSE ! Savigny-en-Véron a été mis à jour le 2026-03-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme