Alzire de Voltaire ou Danser nonobstant nos chaînes, Maison cantonale, Bordeaux

Alzire de Voltaire ou Danser nonobstant nos chaînes Jeudi 28 mai, 19h15 Maison cantonale Gironde

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T19:15:00+02:00 – 2026-05-28T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-28T19:15:00+02:00 – 2026-05-28T22:30:00+02:00

Par : Eclosion et Perspective

Lecture théâtralisée d’une tragédie méconnue de Voltaire, “Alzire”. Cette pièce dénonce la colonisation espagnole des Amériques au XVIᵉ siècle. L’intrigue se concentre autour d’Alzire, une princesse Inca, et de Gusman, un gouverneur espagnol. L’œuvre dresse le portrait d’une femme vivant avec peine son appartenance à une double culture, inca et espagnole. En prologue, Monsieur de Voltaire viendra présenter sa pièce. Avec Vanessa Garnica (Alzire, la journaliste) et Philippe Leblanc (Gusman, Voltaire). Adaptation et mise en scène : Eric Anziani.

Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026).

Maison cantonale 20 Rue Chateauneuf Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « eclosionetperspective@orange.fr »}]

Lecture théâtralisée d’une tragédie méconnue de Voltaire, “Alzire”. Pérou Théâtre