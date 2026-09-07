Amaï Amaï, bal à la voix, Médiathèque Jacques Dupin, Privas

Informations pratiques

Amaï Amaï, bal à la voix Vendredi 2 octobre, 18h30 Médiathèque Jacques Dupin Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00

Amaï Amaï, ce sont 8 femmes qui chantent en polyphonie pour vous faire danser ! Ce sont des percussions qui viennent rythmer des mélodies occitanes, basques, italiennes, françaises ou catalanes… La joie et la complicité sont palpables sur scène et dans le public quand s’enchaînent scottish, andro, mazurka, rondeau…

Amaï Amaï est aussi, souvent, porté par des convictions et l’envie de chanter son regard sur le monde. Ses chants disent donc la vie des femmes, la soif de liberté et de justice pour tous et toutes.

Médiathèque Jacques Dupin Rue Elie Reynier 07000 PRIVAS Privas 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475646850 https://www.bm-privas.fr

Biblis en folie 2026

© Amaï Amaï