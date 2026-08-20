Atelier de médiation autour de l’exposition Murmuration, Maison de Privas, Privas

Informations pratiques

Atelier de médiation autour de l’exposition Murmuration Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00 Maison de Privas Ardèche

Gratuit – sur réservation – places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Atelier de création artistique

Habituée des lieux, l’artiste locale Marianne Borgna Fransioli propose des ateliers de création d’oiseaux pour les journées du patrimoine en écho à une exposition d’art postal à voir jusqu’au 24 septembre à l’Hôtel de Ville de Privas.

Maison de Privas 1 rue du couvent 07000 Privas Privas 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 64 52 30 https://privas.fr https://www.facebook.com/villedeprivas/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 64 52 30 »}, {« type »: « email », « value »: « evenementiel.culture@privas.fr »}] Ancienne épicerie, la Maison de Privas accueille des expositions artistiques depuis 2016. A deux pas de l’Hôtel de ville, la Maison de Privas se situe au chevet de l’église St Thomas au coeur du centre ancien

Atelier de création artistique

©Sandrine Royer