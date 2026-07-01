AMANDA TRIO, Auditorium de La Batterie, Guyancourt

Informations pratiques

AMANDA TRIO Samedi 14 novembre, 20h30 Auditorium de La Batterie Yvelines

17€ / 11,5€ / 8,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T20:30:00+01:00 – 2026-11-14T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-14T20:30:00+01:00 – 2026-11-14T21:30:00+01:00

Amanda Trio est né de la rencontre entre trois musiciens venus d’horizons différents et unis par un même goût pour la scène.

Passionnés par le jazz, les musiques du monde et la chanson française, Amandine Blanchard au chant, Hervé Kpotogbey au piano et Eric Recordier à la contrebasse nous offrent dans une ambiance raffinée et parfois décalée une réinterprétation des standards mais aussi la découverte de pièces moins connues du répertoire. Ils nous transportent ainsi dans un univers aussi intimiste qu’enjoué dans un spectacle qui mêle à la fois swing et sensualité.

Auditorium de La Batterie 7 rue De La Redoute, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4060 »}] Salle de spectacle – places assises Guichet de la billetterie ouvert uniquement les soirs de concert à partir de 19h.

Laissez-vous emporter par l’élégance et la complicité d’Amanda Trio, un voyage musical entre swing, émotion et sensualité. jazz musique du monde

©DR